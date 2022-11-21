منطاد جرينيد الهوائي يحلق في سماء الرياض

هذا ويأتي دخول هذا المنتج الغذائي الحديث للسوق السعودي متماشياً مع رؤية 2030 وهدفها المتمثل في تمكين وتعزيز ودعم أسلوب الحياة الصحي العصري والرياضي بصفة عامة، إضافة إلى أنه بجعل هذه العلامة التجارية (جرينيد) بمتناول يد المستهلك في سوق المملكة العربية السعودية بالتأكيد نقطة انطلاق قوية للأغذية الصحية والتي يحتاجها الرياضيون بالإضافة للمهتمين بالرشاقة و الحمية و لكل الأشخاص الذين يسعون لتحقيق نمط حياة صحي متوازن في الحياة اليومية، كما أنه سوف يفيد هذا المنتج الغذائي الجديد رواد الأندية و الصالات الرياضية، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال الذين يحتاجون لوجبات خفيفة في مقر أعمالهم.