وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تُقَدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز البسيتين لمدة يومين، ويوم الاثنين في هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في جمعية البر الخيرية ببريدة، ويوم الأربعاء في مركز السكر والغدد الصماء؛ فيما تُقَدَّم الخدمة يوم الخميس في الكلية التقنية لمدة يوم واحد لكل موقع.