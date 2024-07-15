مزارعو السروات في عسير يسابقون الزمن لحصاد سنابل"البُر"

وقال المزارع عيسى يحيى الويمني أثناء حصاده لحبوب البُر إلى أن الحبوب التي تنتجها المدرجات الزراعية في منطقة عسير بشكل عام تتنوع فمنها: الصِّيب والمابيّة والقياض والسميراء والشعير والذرة البيضاء والذرة الصفراء، ويحين موعد حصادها مع اصفرار السنبلة واكتمال نموها، ثم يتم نقل المحصولات الزراعية إلى الأماكن المخصصة لدراستها، التي تعرف "بالجرين"، وهو الموقع المهيأ قديمًا لدراسة المحصولات الزراعية صيفاً وشتاء، حيث كانت تستخدم الأبقار أو الإبل في جرّ صخرة كبيرة يتجاوز وزنها 100 كيلو جرام على المحصول حتى يتم فرز الحبوب من القشرة المحيطة المسماة "الحثى"، أما في العصر الحاضر فيتم استخدام الحصادات الكبيرة أو الحصادات التي تقوم الحراثات الزراعية بتشغيلها، من خلال تزويدها بالمحصول يدوياً بعد أن يتم تشريق المحصول في الشمس لمدة لا تقل عن 14 يوماً.