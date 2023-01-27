بعد معاناة لسنوات.. مريض سكري يروي تجربته مع الشفاء بالحمية والرياضة

وعن قراره تغيير مساره في التعامل مع هذا المرض أوضح أنه عند وصوله لمرحلة عدم الاستفادة من الأدوية والإبر، ووصول معدل السكر التراكمي إلى 12، قرَّر التحول باستشارة الطبيب المعالِج إلى نمط حياة جديد، بالحمية وممارسة الرياضة. وأكد أنه خلال سنة و3 أشهر تخلص من جميع أدوية السكر!