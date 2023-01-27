بعد معاناة لسنوات.. مريض سكري يروي تجربته مع الشفاء بالحمية والرياضة
نجح حمد الحربي في التعافي بعد معاناة لسنوات مع مرض السكري (النمط الثاني)، والاستغناء عن الأدوية خلال أشهر من تغيير نمط حياته بالرياضة والحمية.
وفي التفاصيل، روى الحربي تجربته لبرنامج "يا هلا" مع مرض السكري، التي استمرت 8 سنوات، وقال: الخمول وعدم ممارسة الرياضة هما السببان الحقيقيان لإصابتي بالسكري. مشيرًا إلى أنه بدأ في رحلته العلاجية بالأدوية بتناول الأقراص إلى أن تطور به المرض لأخذ 5 إبر إنسولين!
وعن قراره تغيير مساره في التعامل مع هذا المرض أوضح أنه عند وصوله لمرحلة عدم الاستفادة من الأدوية والإبر، ووصول معدل السكر التراكمي إلى 12، قرَّر التحول باستشارة الطبيب المعالِج إلى نمط حياة جديد، بالحمية وممارسة الرياضة. وأكد أنه خلال سنة و3 أشهر تخلص من جميع أدوية السكر!
بدوره، علَّق مستشار الصحة العامة، د. صالح الأنصاري، بأن الحرص على ممارسة رياضة المشي من أهم أسباب التعافي من مرض السكري. مشيرًا إلى أن تغيير نمط الحياة هو العلاج الأول والأهم لمرض السكري.
ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في علاجات "مرض السكري"، سوف يُغيِّر المعتقد الراسخ عنه بأنه مرض يبقى مع صاحبه مدى الحياة.