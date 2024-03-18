مهام متنوعة وسواعد لا تهدأ.. جهود ميدانية لإرشاد المصلين في المسجد النبوي

وتواصلت جهود أفراد الأمن في إرشاد المشاة، وتوجيه المركبات في الشوارع القريبة من المسجد النبوي، وجعل الأولوية لحركة المشاة قبل وبعد الصلاة، وانسيابية حركة السير في الطرق الفرعية، ومنع الوقوف في المناطق المخصصة للمشاة، وتنظيم الخروج من مواقف السيارات أسفل المسجد النبوي، وتوجيه المصلين بعد انقضاء الصلاة إلى مواقف حافلات النقل الترددي في 3 نقاط محيطة بالمسجد النبوي، إضافة إلى المشاركة في جهود إرشاد الزائرين وتوجيههم إلى أبواب المسجد، وفق مسمياتها وأرقامها، وإلى مداخل مواقف السيارات، وأقرب الطرق التي تؤدي إلى أماكن سكنهم.