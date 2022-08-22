وزارة النقل تفتتح تقاطع طريق حائل- بقعاء مع طريق الخطة

تفتتح وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقاطع طريق حائل- بقعاء مع طريق الخطة، والذي يبلغ طوله 9.5 كم.
وسيسهم هذا المشروع في تعزيز ترابط شبكة الطرق في منطقة حائل.
يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كان قد استقبل، في وقت سابق من الشهر الجاري، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
ونوّه أمير حائل خلال الاستقبال بدعم القيادة لمنظومة الطرق السريعة في مناطق المملكة بمتابعة من وزير النقل، مثنياً على النقلات النوعية المتمثلة بمشاريع الطرق النموذجية.
واطلع على عرض مرئي لمشاريع الطرق النموذجية واستعراض أهم مشاريع النقل والاحتياجات المستقبلية للمنطقة.