وزارة النقل تفتتح تقاطع طريق حائل- بقعاء مع طريق الخطة

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كان قد استقبل، في وقت سابق من الشهر الجاري، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.