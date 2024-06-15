أمانة جدة تنفذ 2190 جولة بنطاق 11 بلدية لمراقبة منافذ البيع خلال الحج

نفذت أمانة محافظة جدة (2190) جولة رقابية بنطاق 11 بلدية فرعية، شملت محطات الوقود والمنشآت الغذائية والتجارية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك استمراراً لجهودها في تحسين وزيادة الامتثال في الأسواق والمراكز التجارية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها اليومية على جميع المنشآت التجارية والصحية والغذائية، حيث جرى تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج وسكان وزوار المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تنفذها الفرق الرقابية ضمن الخطة الموسمية للتأكد من التزام وامتثال الأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية والصحية.
ودعت أمانة جدة الجميع للإسهام في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.