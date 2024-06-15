أمانة جدة تنفذ 2190 جولة بنطاق 11 بلدية لمراقبة منافذ البيع خلال الحج

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها اليومية على جميع المنشآت التجارية والصحية والغذائية، حيث جرى تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج وسكان وزوار المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تنفذها الفرق الرقابية ضمن الخطة الموسمية للتأكد من التزام وامتثال الأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية والصحية.