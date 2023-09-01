"تطوير عسير" تنظّم زيارة لطلاب وطالبات "خالد" و"بيشة" إلى "عقبة شعار"

واشتملت الأعمال على صيانة 34 كم منها 14 كم في العقبة و20 كم في الطريق المفرد، كما تمّ العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 متراً، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وتمّ العمل على معالجة وإصلاح ودهان 11 نفقًا، وتركيب فواصل التمدُّد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق.