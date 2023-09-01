"تطوير عسير" تنظّم زيارة لطلاب وطالبات "خالد" و"بيشة" إلى "عقبة شعار"

نظّمت هيئة تطوير عسير زيارة ميدانية لعدد من طلاب وطالبات كليات الهندسة بجامعة الملك خالد بأبها، وجامعة بيشة، لعقبة شعار الرابطة ما بين أبها ومحافظة محايل، وتهدف هذه الزيارة إلى تعريف الطلاب على حزمة من أعمال الصيانة التي تمّ تنفيذها بالعقبة ولتزويدهم بالخبرة العملية.
وستستأنف الحركة المرورية بالعقبة عند الواحدة من فجر يوم غد السبت، بإشراف هيئة تطوير عسير وتنفيذ الهيئة العامة للطرق بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة والأعمال التطويرية على العقبة التي تمت على مدار الـ4 أشهر الماضية في الوقت المحدّد، وفق معايير السلامة والجودة عبر عددٍ من الفرق والكوادر المتخصصة، وباستخدام عديدٍ من التقنيات الحديثة.
واشتملت الأعمال على صيانة 34 كم منها 14 كم في العقبة و20 كم في الطريق المفرد، كما تمّ العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 متراً، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وتمّ العمل على معالجة وإصلاح ودهان 11 نفقًا، وتركيب فواصل التمدُّد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق.
وتمّ تركيب أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، وتركيب 800 لوحة تحذيرية وإرشادية، وبهدف رفع مستوى السلامة تم تركيب عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة، بطول 34 كم.
وسوف يُستكمل عدد من الأعمال التطويرية على العقبة بعد افتتاحها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق بما يضمن رفع مستوى السلامة والجودة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الخاصة بازدواج المرحلة الثانية بطول 20 كم في الشهر الثاني من عام 2026م
وسيتم استكمال الأعمال التطويرية في المرحلة الثالثة في الجزء الواقع في اتجاه محافظة محايل في الشهر الثاني من عام 2024م
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة، ورفع جودة الطرق، والمساهمة في جعلها عقبة نموذجية، حيث يصنف المشروع كأكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا.
وكانت «سبق» قد تناولت مستجدات العقبة، وواكبت تطورات العمل بها عبر سلسلة من التقارير.