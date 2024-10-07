"الشرقية".. تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة وإزالة 55 ألف م2 من الأنقاض

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر سبتمبر الماضي، أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، ونفّذت 3000 جولة رقابية على المباني تحت الإنشاء؛ وذلك للتأكّد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، وإزالة 55 ألف متر مربع من الأنقاض، وأكثر من 10 آلاف طن من النفايات في مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأكَّدت أمانة الشرقية، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية؛ للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية ومعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتعزيز الجانبَيْن التوعوي والرقابي، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.