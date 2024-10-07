"الشرقية".. تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة وإزالة 55 ألف م2 من الأنقاض

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر سبتمبر الماضي، أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، ونفّذت 3000 جولة رقابية على المباني تحت الإنشاء؛ وذلك للتأكّد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، وإزالة 55 ألف متر مربع من الأنقاض، وأكثر من 10 آلاف طن من النفايات في مدن المنطقة ومحافظاتها.