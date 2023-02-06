رئاسة الحرمين تنظّم حلقة نقاش بعنوان "السُّفر الرمضانية رؤية تطويرية"

وناقشت الحلقة أربعة محاور؛ تناولت تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وكذلك مواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة، علاوةً على إطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.