متفقدًا نيابة عسير.. "المعجب" يؤكد على ضرورة تجويد العمل القضائي وتعزيز الإجراءات النظامية

وأكّد الشيخ المعجب خلال جولته، على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم، مشددًا على سرعة إنجازها وفقًا للنظام، ومنوهًا إلى أهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهائها وفق المدد المحددة نظامًا، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.