متفقدًا نيابة عسير.. "المعجب" يؤكد على ضرورة تجويد العمل القضائي وتعزيز الإجراءات النظامية

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم، النيابة العامة بمنطقة عسير.
وأكّد الشيخ المعجب خلال جولته، على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم، مشددًا على سرعة إنجازها وفقًا للنظام، ومنوهًا إلى أهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهائها وفق المدد المحددة نظامًا، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.
والتقى "المعجب" بعدد من المستفيدين، واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتدادًا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة؛ للوقوف على العمل القضائي النيابي، ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة في هذا الخصوص.