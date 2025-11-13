مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يدخل الفرحة لأسرة عانت من العقم 20 عامًا

وأضاف الدكتور "الشايب" أن السيدة وزوجها خضعا لخمس محاولات تلقيح صناعي، وعلى الرغم من عدم نجاح أيٍّ منها، إلا أنهما لم يفقدا الأمل. وبعد اطلاعهما على النجاحات التي حققتها مراكز علاج العقم في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، قررا زيارة مستشفى الخبر، حيث خضعا لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق شمل التحاليل الهرمونية وتصويرًا دقيقًا للرحم والمبيضين للكشف عن أي تغيّرات قد تمنع الحمل وتفسر حالات الفشل المتكررة السابقة. وقد كشفت النتائج عن وجود انخفاض في مخزون البويضات لدى الزوجة — وهو أمر غير مفاجئ في سن الأربعين — إضافة إلى ضعف نوعية السائل المنوي لدى الزوج.