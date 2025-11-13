مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يدخل الفرحة لأسرة عانت من العقم 20 عامًا

بفضلٍ من الله، تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من تحقيق حلم الإنجاب لمراجِعة تبلغ من العمر 40 عامًا، بعد حالة عقم لازمتها لفترة طويلة تجاوزت 20 عامًا، حيث خاض الزوجان خلال هذه المدة رحلة بحث مضنية في العديد من المراكز المتخصصة بعلاج العقم، دون أن تتكلل تلك المحاولات بالنجاح. ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب، استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب ورئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف الدكتور "الشايب" أن السيدة وزوجها خضعا لخمس محاولات تلقيح صناعي، وعلى الرغم من عدم نجاح أيٍّ منها، إلا أنهما لم يفقدا الأمل. وبعد اطلاعهما على النجاحات التي حققتها مراكز علاج العقم في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، قررا زيارة مستشفى الخبر، حيث خضعا لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق شمل التحاليل الهرمونية وتصويرًا دقيقًا للرحم والمبيضين للكشف عن أي تغيّرات قد تمنع الحمل وتفسر حالات الفشل المتكررة السابقة. وقد كشفت النتائج عن وجود انخفاض في مخزون البويضات لدى الزوجة — وهو أمر غير مفاجئ في سن الأربعين — إضافة إلى ضعف نوعية السائل المنوي لدى الزوج.
وأشار الدكتور "الشايب" إلى أن الفريق الطبي درس حالة الزوجين باستفاضة، ثم وضع بروتوكولًا علاجيًا يتناسب مع حالتهما الصحية. وبعد ذلك تم إجراء أول محاولة حقن مجهري، وبعد مضي أسبوعين ظهرت نتيجة اختبار الحمل إيجابية. وتمت متابعة الحمل الذي سارت مؤشراته جيدًا في أشهره الأولى، ويتم حاليًا متابعة الزوجة في شهرها الرابع مع تقديم جميع النصائح والمشورات الطبية اللازمة حتى موعد الولادة.
يُذكر أن مركز علاج العقم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعد من أحدث وأفضل المراكز المتخصصة، حيث تخطت نسب الإنجاب فيه المعدلات المعتمدة عالميًا من منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، وقد أسهم — بفضل الله ثم التجهيزات الطبية المتقدمة والكفاءات الرفيعة — في رسم البسمة على وجوه العديد من الأسر.