الاتحاد الدولي للمحاسبين: المملكة تتصدر الشرق الأوسط في تبني كامل المعايير الدولية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله ثم بالدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، وتكاتف الجهود الوطنية، والإيمان العميق بأن المهنة ركيزة للشفافية والحوكمة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.