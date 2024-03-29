ازدياد رقعة الأمطار الرعديّة في هذه الأثناء تدريجياً وخلال الساعات المُقبلة لتشمل مناطق عدة

وتشير التوقعات إلى ازدياد رقعة الأمطار الرعدية تدريجياً خلال الساعات القليلة المُقبلة، لتشمل مناطق أخرى إضافية، حيث من المتوقع أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، بأمطارٍ رعديّة، تكون هذه الأمطار غزيرةً أحياناً، لذا يُرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.