ازدياد رقعة الأمطار الرعديّة في هذه الأثناء تدريجياً وخلال الساعات المُقبلة لتشمل مناطق عدة

تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المتسلمة في مركز "طقس العرب"، هطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من: حائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة؛ تترافق بأمطارٍ متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد.
وتشير التوقعات إلى ازدياد رقعة الأمطار الرعدية تدريجياً خلال الساعات القليلة المُقبلة، لتشمل مناطق أخرى إضافية، حيث من المتوقع أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، بأمطارٍ رعديّة، تكون هذه الأمطار غزيرةً أحياناً، لذا يُرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.