مشروع "مسام" يطهّر 13 مدرسة بمديريتَي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة

بينما تضمّ قائمة المواقع المطهرة وفي حالة تدمير كامل بسبب الألغام؛ 4 مدارس في مديرية حيس؛ هي: "النور في قرية الرون يستفيد منها 300 طالب، والكفاح في قرية الحمينية يستفيد منها 370 طالبًا، والوعي في قرية الرباط يستفيد منها 800 طالب، والقادسية في قرية العقدة يستفيد منها 350 طالبًا"، إضافة إلى 3 مدارس في مديرية الخوخة؛ هي: "الشعب في قرية دار العالم يستفيد منها 600 طالب، والسلام في قرية بني فرتوت يستفيد منها 300 طالب، وعثمان بن عفان في قرية القضيبة يستفيد منها 800 طالب".