الهدايا التي قدّمها الخاطب لا يستردها إن فسخ الخطبة

وأشار النظام إلى أنه في حال سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل انعقاد الزواج مبلغًا من المال على أنه من المهر، ثم عدل عن إتمام الزواج، أو حتى كان سبب العدول من المخطوبة، أو مات هو قبل العقد؛ فإنه يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلّم بعينه إن كان قائمًا وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض.