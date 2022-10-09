اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تطلق حملة #خلك_قريب

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تسهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وجهات حكومية أخرى، في تنفيذ العديد من الحملات التوعوية الإعلامية، التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع؛ لإرشادهم وتوجيههم وتحصينهم ضد المخدرات وأضرارها، وهي بذلك تعمل على غرس القيم السليمة في نفوس الأفراد من خلال التوعية بخطورة هذه الآفة، وتسعى إلى تنشئتهم التنشئة الصالحة المستقيمة، مع زيادة في الحرص على أن يكونوا بُناة صالحين لمجتمعهم ووطنهم.