تُعلن شركة HONOR عن الإتاحة الرسمية لهاتف HONOR 90 وجهاز HONOR Pad X9 في أسواق المملكة العربية السعودية

قدمت HONOR ميزة الإضاءة الديناميكية الثورية في هاتف HONOR 90، والتي توفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها تحاكي ظروف الإضاءة الطبيعية. مع التردد الخاص بتعتيم تعديل عرض النبضة PWM الذي يبلغ 3849 هرتز، يضع هاتف HONOR 90 معياراً جديدًا لراحة العين. من خلال تقليل الضغط الواقع على عيون المستخدمين بشكل فعال، خاصة عند تشغيل الهاتف في إعدادات السطوع المنخفض، فإنه يضمن تجربة ممتعة ومريحة بصرياً بشكل أكبر. يقلل تردد تعتيم PWM العالي من الوميض المُنبعث من الشاشة، وهي مشكلة شائعة في بعض الشاشات الإلكترونية، مما يجعل هذا الجهاز مثالياً للاستخدام المطوّل دون التسبب في عدم الراحة أو إجهاد العين. سواء للعمل أو الترفيه، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر سلاسة ومتعة تعطي الأولوية لصحة عيونهم ورفاهيتهم بشكل عام.