تُعلن شركة HONOR عن الإتاحة الرسمية لهاتف HONOR 90 وجهاز HONOR Pad X9 في أسواق المملكة العربية السعودية

أعلنت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا مؤخراً عن الإطلاق الرسمي للأجهزة الذكية التي طال انتظارها HONOR 90 5G و HONOR Pad X9 في المملكة العربية السعودية. تُقدم هذه الأجهزة تقنيات مُبتكرة ومزايا مُتقدمة، والتي ستُحدث ثورة في تجربة المستخدم للهواتف الذكية بشكل عام.
يتوفر HONOR 90 بثلاثة ألوان رائعة – الفضي الماسي والأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.
هاتف HONOR 90 5G متوفر الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1699 ريال سعودي لنسخة (8GB + 256GB) و2099 ريال سعودي لنسخة (12GB + 512GB) مع هدايا مجانية بقيمة 1327 ريال سعودي، تتضمن سماعات هدية، HONOR Care+، وهدايا أخرى.
هاتف HONOR 90 Lite مُتاحاً للشراء بسعر 949 ريال سعودي، مع خدمة HONOR Care+، 24 شهر ضمان لدول مجلس التعاون الخليجي، و14 يوم استبدال للتلف.
جهاز HONOR Pad X9 مُتاحاً للطلب المُسبق بسعر 799 ريال سعودي مع هدايا مجانية بقيمة 776 ريال سعودي، تتضمن سماعة HONOR CHOICE Earbuds X2، غطاء حماية للهاتف، حقيبة ظهر وخدمة HONOR Care+.
يُمكن للمستخدمين الطلب المسبق لهاتف HONOR 90 5G وجهاز HONOR Pad X9، وشراء هاتف HONOR 90 Lite من خلال مكتبة جرير، إكسترا، STC، Zain، لولو، نون، أمازون، وبعض محلات بيع التجزئة الأُخرى.
المستخدمون على وشك تجربة تصوير فوتوغرافي غير مسبوقة مع هاتف HONOR 90، كون كاميرا الهاتف تأتي مع مجموعة من الميزات المبتكرة والاستثنائية. الكاميرا الرئيسية الرائدة بدقة 200 ميجابكسل الموجودة في هذا الجهاز الرائع تتميز بمستشعر مقاس 1 / 1.4 إنش، يلتقط اللحظات الملهمة بوضوح لا مثيل له. كما يعرض هاتف HONOR 90 كاميرا أمامية مذهلة بدقة 50 ميجابكسل، مُصممة خصيصاً لالتقاط صور سيلفي مذهلة.
بفضل قدرات الجهاز الرائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة، يُمكن للمستخدمين التقاط صور عالية الدقة بوضوح رائع وتألق منقطع النظير. يمكن للمستخدمين تجربة الوضع الليلي الذي لا مثيل له، حيث يأتي المستشعر الكبير ليُتيح لهم التقاط صور ليلية واضحة وشفافة بسهولة فائقة.
قدمت HONOR ميزة الإضاءة الديناميكية الثورية في هاتف HONOR 90، والتي توفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها تحاكي ظروف الإضاءة الطبيعية. مع التردد الخاص بتعتيم تعديل عرض النبضة PWM الذي يبلغ 3849 هرتز، يضع هاتف HONOR 90 معياراً جديدًا لراحة العين. من خلال تقليل الضغط الواقع على عيون المستخدمين بشكل فعال، خاصة عند تشغيل الهاتف في إعدادات السطوع المنخفض، فإنه يضمن تجربة ممتعة ومريحة بصرياً بشكل أكبر. يقلل تردد تعتيم PWM العالي من الوميض المُنبعث من الشاشة، وهي مشكلة شائعة في بعض الشاشات الإلكترونية، مما يجعل هذا الجهاز مثالياً للاستخدام المطوّل دون التسبب في عدم الراحة أو إجهاد العين. سواء للعمل أو الترفيه، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر سلاسة ومتعة تعطي الأولوية لصحة عيونهم ورفاهيتهم بشكل عام.
سواء كنت منغمساً في فيلم في غرفة ذات إضاءة خافتة أو كُنت تستمتع بيوم مشمس في الخارج، فإن شاشة HONOR 90 تضبط سطوعها بذكاء لتتناسب مع الإضاءة المحيطة، مما يضمن الراحة المرئية المثلى. من خلال تقليل إجهاد العين بنسبة تصل إلى 18٪ ، تتيح لك هذه الميزة الاستمتاع بجلسات مشاهدة طويلة دون إزعاج.
التزام HONOR 90 بالحفاظ على أعين المستخدمين لا ينتهي عند هذا الحد. استعد لنوم هنيئ مع شاشة العرض الليلية المبتكرة. مع حلول المساء، تخضع الشاشة لتحول سحري، حيث تتحول إلى ألوان أكثر دفئاً بدلاً من الألوان الساطعة الصباحية العالية، والتي قد تُعطّل أنماط النوم.
لفهم احتياجات المبدعين الطموحين، يتميز هاتف HONOR 90 بمساعدMaster AI Vlog الذي يحلل التفاصيل الرئيسية في الوقت الفعلي، ويوّفر رؤى وإرشادات قيّمة. حتى بعد التسجيل، يستمر الإبهار. حيث أنه بنقرة بسيطة على خيار "Instant Movie"، تتحول لقطاتك بسلاسة إلى مقطع فيديو آسر مدته 15 ثانية، مصمم بشكل مثالي للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون ثوانٍ معدودة، تكون تحفتك الفنية جاهزة لتكشف عنها للعالم.
كل إطار من الفيديو الخاص بك سينبض بالحياة مع تقنية AI Sharpening، مما يثري الوضوح ويوسع النطاق الديناميكي. نتيجة لذلك، تكون المشاهد واضحة وحيوية.
يزيل HONOR 90 معضلة اختيار وضع الفيديو الأمثل من خلال إمكاناته المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والذي يقوم باختيار الثيم الأنسب لكل مناسبة أو مشهد، ليصبح اتخاذ القرار سهلاً، مما يضمن أنه يمكنك التركيز على التقاط اللقطة المثالية فقط.
المستخدمون على موعد لتجربة ميزات مُبتكرة مع هاتف HONOR 90، وهو الإضافة المُميزة لسلسلة HONOR N، التي تضم أحدث إصدار من نظام HONOR MagicOS 7.1 المبني على Android 13. يقدم نظام التشغيل المتقدم هذا عدداً لا يحصى من الميزات المُخصصة والتي تمت ترقيتها، مما يؤدي إلى دخول المستخدمين إلى عالم من الذكاء المعزز وراحة لا مثيل لها. مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 القوي الإصدار 5G 4nm، يوّفر HONOR 90 أداءً استثنائياً، ويتعامل بسهولة مع المهام الأكثر تطلباً واستهلاكاً للموارد بسهولة قصوى.
أطلق العنان لقدراتك الإنتاجية مع بطارية هاتف HONOR 90 الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، والمصممة كي تمُدك بالطاقة طوال اليوم. تم تعزيز عامل العمر الطويل لبطارية الهاتف من خلال تضمين تقنية HONOR SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يوّفر تجربة شحن سريعة. ففي غضون 15 دقيقة فقط من الشحن باستخدام الشاحن الذي يأتي مع الجهاز، يمكن للمستخدمين تجديد بطارية هواتفهم الذكية بنسبة مذهلة تصل إلى 45٪.
هاتف HONOR 90 Lite هي أحدث إضافة إلى سلسلة N Series، وهو يجمع بمثالية بين عامليّ الشكل والوظيفية. يتميز الهاتف بكاميرا رائعة فائقة الوضوح 100 ميجابكسل، توّفر للمُستخدم صوراً وفيديوهات مُميزة. تُعزز شاشة العرض المريحة بلا حواف بقياس 6.7 إنش من تجربة المستخدم، ما يجعل كل لحظة تقضيها على هاتفك مُتعة حقيقية.
كونه مُزوّد بنظام MagicOS 7.1 المُتطور، فإن الجهاز يأتي مع مجموعة من الميزات الذكية، التي تجعل المهام اليومية أكثر سهولة وسلاسة. الأمر الذي يجعل هاتف HONOR 90 Lite مُميزاً حقاً هو تصميمه النحيف والخفيف بشكل استثنائي، حيث أن سُمكه 7.48 مللي، ويزن 179 جرام.
يأتي الهاتف المُميز بثلاث ألوان رائعة ولامعة، وهُم: اللون الأزرق السماوي، الفضي التيتانيوم، وأسود مُنتصف الليل، ما يضمن أن المستخدمين سيظهرون بمظهر فريد بفضل هواتفهم. علاوةً على ذلك، فإن هاتف HONOR 90 Lite يوّفر قيمة رائعة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق به وسعره مُناسب في الوقت ذاته، دون المُساومة بالتصميم أو الأداء.
صُمم هذا التابلت خصيصاً من أجل تعزيز تجربة الترفيه بشكل عام، حيث يأتي مع شاشة العرض الكاملة من HONOR بقياس 11.5 إنش، نظام صوتي مُجهّز بـ 6 سماعات، مُعززة بتقنية HONOR Histen لضبط الصوت، وسعة تخزين كبيرة تصل إلى 128 جيجابايت. مع المجموعة الكبيرة من الميزات الذكية والجماليات المُبهرة، فإن جهاز HONOR Pad X9 يوّفر مزيج مُمتاز من الترفيه والوظيفية.
كونه يأتي مع ذاكرة بسعة 4 جيجابايت، ومُحرك تخزين بسعة 128 جيجابايت، فإن جهاز HONOR Pad X9 يُمكنّك من حفظ كل المحتوى الذي تُحب الاحتفاظ به، ليبقى بين يديك في أي وقت. يوّفر HONOR Pad X9 ترفيهاً غير منقطع، كونه مزوّد ببطارية تدوم طويلاً بقوة 7250 مللي أمبير، مما يسمح باتصال دائم طوال اليوم. يدعم الجهاز ما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو و 12 ساعة من تشغيل الموسيقى، مما يمنحك متسعاً من الوقت للاستمتاع بأنشطة الوسائط المتعددة المفضلة لديك.
ابتداءً من 17 يوليو وحتى 31 أكتوبر، فإن مُستخدمي سلسلة HONOR 90 يُمكنهم الحصول على مجموعة واسعة من الهدايا الحصرية من خلال متجر HONOR App Market، HONOR Game Center، HONOR Themes، Game Manager.
قم بتسجيل الدخول إلى HONOR APP Market للحصول على فرص السحب والحصول على فرصة للفوز بجوائز كبيرة بما في ذلك HONOR 90 ، وبطاقة إعادة شحن الهاتف المحمول ، وبطاقة الهدايا ، وكوبونات الألعاب ، وقسيمة السمات.
سجّل الدخول يوميًا للحصول على قسائم الألعاب واستمتع بألعابك المفضلة في HONOR Game Center.
يمكن لمستخدمي سلسلة HONOR 90 الحصول على مجموعة من السمات والخلفيات الحصرية في سمات HONOR ، بما في ذلك الهالة المتوهجة الرائعة المخصصة ومراحل القمر الرومانسية و AODs وموضوعات HONOR Talents وخلفيات AIGC.
برنامج مكافآت المطورين، الذي أعلن عنه السيد زاو في HGDC.2022 ، أصبح الآن على الإنترنت ، مما يوفر حافزًا بأكثر من 130 مليون دولار أمريكي لمطوري التطبيقات / الألعاب الموهوبين ومصممي واجهة مستخدم الهاتف المحمول. من خلال المشاركة في هذه الحملة، يمكنك الحصول على فرصة الحصول على مكافآت مرورية لإبداعاتك المبتكرة والمتميزة. تعرف على المزيد حول هذا الموضوع على https://developer.hihonor.com/en/activity/page/tg2023070414497763
يوّفر برنامج مكافآت المطورين الخاصة فرصة حصرية للمطورين الإقليميين ليتم تسليط الضوء عليهم على HONOR App Market. يحتاج المطورون فقط إلى تخطية الحدود التي يمكن الوصول إليها للحصول على المكافأة وتعزيز نمو المستخدمين في جميع أنحاء العالم. إذا كنت مهتمًا بذلك، من فضلك لا تتردد في التواصل من خلال developers_appmarket@hihonor.com لتتعرف على المزيد من التفاصيل.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.
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