بعد حلّ مشكلة "الشنكو".. بقاء البروز بطريق الفردوس بشرائع مكة يربك الحافلات

تساءل عددٌ من مرتادي شارع الفردوس بمخطط 3 بالشرائع، عن جدوى بقاء البروز الرصيفي عند الإشارة بعد أن قامت الجهة ذات العلاقة بتغيير موقع الشنكو الذي وضع في المحطة الملاصقة للإشارة، وكان يشكّل عائقًا للحافلات والشاحنات بسبب تركيبه بزاوية 90 درجة أدى إلى صعوبة الانعطاف يمينًا، وتضرّر منه عددٌ من المركبات.
"سبق" وثّقت جانبًا من إزالة الشنكو وسحبه إلى الداخل؛ مما سهل انعطاف الحافلات الكبيرة والشاحنات دون تضرُّرها منه كما كان سابقًا، إلا أن بقاء الرصيف البارز لا زال يشكّل عائقًا ويعرقل الحركة المرورية لراغبي الانعطاف يمينًا من شارع الفردوس إلى شارع محمد صالح خزامي.
وفي فترة الذروة لا يمكن استخدام المسار الأيمن بسبب بروز الرصيف؛ مما يجعل الحلّ السابق يساهم في منع احتكاك الحافلات في الشنكو مع بقاء الرصيف عائقًا لراغبي الانعطاف يمينًا.
وكانت "سبق" تناولت البروزَ الرصيفي في تقرير لها بعنوان "مكة.. بروز للرصيف بطريق الفردوس بالشرائع يتسبّب في زحام مروري خانق".