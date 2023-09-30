بعد حلّ مشكلة "الشنكو".. بقاء البروز بطريق الفردوس بشرائع مكة يربك الحافلات

تساءل عددٌ من مرتادي شارع الفردوس بمخطط 3 بالشرائع، عن جدوى بقاء البروز الرصيفي عند الإشارة بعد أن قامت الجهة ذات العلاقة بتغيير موقع الشنكو الذي وضع في المحطة الملاصقة للإشارة، وكان يشكّل عائقًا للحافلات والشاحنات بسبب تركيبه بزاوية 90 درجة أدى إلى صعوبة الانعطاف يمينًا، وتضرّر منه عددٌ من المركبات.