"السديس" يوجّه الأئمة الجدد المكلفين في الحرمين بدعاء القنوت في آخر ليالي رمضان

وجّه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بدعاء القنوات، في آخر ليلتين من شهر رمضان المبارك.
ويؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (29) بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ بدر بن محمد التركي، فيما يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور الوليد بن خالد الشمسان، في حال إكمال الشهر الفضيل.
وفي المسجد النبوي؛ يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 29، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد البرهجي، فيما يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، في حال إكمال الشهر الفضيل.
وتمنى رئيس الشؤون الدينية للأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التوفيق والسداد، مشيدًا بدورهم في تعزيز رسالة الأئمة بالحرمين، وإثراء تجربة القاصدين الإيمانية، وإرساء منهج الوسطية والاعتدال، وإيصال رسالة الحرمين الدينية إلى العالمية؛ عبر تلاوتهم الندية في شهر رمضان المبارك.