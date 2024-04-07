"السديس" يوجّه الأئمة الجدد المكلفين في الحرمين بدعاء القنوت في آخر ليالي رمضان

وفي المسجد النبوي؛ يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 29، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد البرهجي، فيما يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، في حال إكمال الشهر الفضيل.