"البوق" المحافظ الجديد للتأمينات الاجتماعية.. مسيرة حافلة منحته الدور الأهم في "صناعة التأمين"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عدة أوامر ملكية، منها تعيين عبدالعزيز البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، وذلك خلفاً لمحمد بن طلال النحاس.
ويعتبر "البوق" من الشخصيات القيادية المميزة في المملكة، حيث كان يشغل منصب رئيس الشركة التعاونية للتأمين منذ 2017، التي تعد أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط، ويتمتع بخبرة في المجال لقرابة الـ 25 عاماً، كما تم تصنيفه ضمن قائمة "أريبيان بزنس" لأكثر 50 شخصية تأثيراً في السعودية للعام 2021.
وفي الشركة التعاونية للتأمين، قاد "البوق" التوجه الاستراتيجي، وكان يشرف على العمليات التشغيلية، مع التركيز على تعزيز أداء التعاونية ومكانتها في السوق.
يحمل البوق شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية والعديد من الشهادات المهنية والتخصصية في التأمين، كما أنه حاصل على الزمالة الأمريكية في التأمين الطبي، وقد تولى العديد من المناصب الهامة ومنها:
- رئيس مجلس إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين.
- رئيس مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية.
- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين (البحرين).
- عضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني.
- رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي.
- عضو لجنة التنفيذيين التابعة للبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً).
- عضو اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت في التعاونية.
- عضو لجنة التنفيذيين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وخلال تولي عبدالعزيز البوق منصب الرئيس التنفيذي حققت شركة التعاونية للتأمين في العام الماضي، إنجازاً فريداً بالفوز بـ 3 جوائز تميز ضمن سلسلة جوائز مسار شركات التأمين الصحي التي منحها مجلس الضمان الصحي (ضمان) لأول مرة في المملكة.
وقد جاء الإنجاز نتيجة لدور الشركة في توفير الحماية التأمينية لمختلف قطاعات العملاء، وابتكار البرامج التي تعزز صحة المجتمع وترفع مستوى الوقاية، فضلاً عن الاستفادة من التقنية الحديثة لتطوير خدماتها وتركيز الاهتمام بالعملاء.
وفي أبريل الماضي أيضًا، وتحديداً في فترة رئاسة البوق التنفيذية، منحت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، شركة التعاونية للتأمين تصنيف (A-) ونظرة مستقبلية "مستقرة"، فيما يعد من أعلى التصنيفات المالية بين شركات التأمين العاملة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك بعد الأداء المالي الذي حققته التعاونية لثلاث سنوات متتالية خلال الأعوام 2019-2021 كما ذكر التقرير، حيث شهد عام 2021 عدداً من النتائج الإيجابية أبرزها ارتفاع حجم المحفظة التأمينية إلى 10.2 مليار ريال وبمعدل نمو يصل لحوالي 13% مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للشركة إلى 25% من حجم السوق، وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 3 مليارات ريال، وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 350 مليون ريال، في حين حققت عمليات الاستثمارات ربحاً صافياً قدره302.8 مليون ريال.
وحينها أكد البوق "أن حصول التعاونية على هذا التصنيف الائتماني المتميز، يعكس مكانة التعاونية باعتبارها الشركة الرائدة في سوق التأمين السعودي، وللرؤية الاستراتيجية التي تملكها الشركة، وقدرتها على تطوير البرامج والخدمات، وتطوير الأعمال، وامتلاكها محفظة متنوعة من المخاطر، فضلاً عن امتلاكها المقومات الأساسية والبنية المعلوماتية القوية التي تساعدها على النجاح والنمو عاماً بعد عام".