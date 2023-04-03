"البوق" المحافظ الجديد للتأمينات الاجتماعية.. مسيرة حافلة منحته الدور الأهم في "صناعة التأمين"

جاء ذلك بعد الأداء المالي الذي حققته التعاونية لثلاث سنوات متتالية خلال الأعوام 2019-2021 كما ذكر التقرير، حيث شهد عام 2021 عدداً من النتائج الإيجابية أبرزها ارتفاع حجم المحفظة التأمينية إلى 10.2 مليار ريال وبمعدل نمو يصل لحوالي 13% مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للشركة إلى 25% من حجم السوق، وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 3 مليارات ريال، وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 350 مليون ريال، في حين حققت عمليات الاستثمارات ربحاً صافياً قدره302.8 مليون ريال.