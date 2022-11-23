"الغزواني" لـ "سبق": شتاء جازان يحتضن فعاليات متنوعة واستعداداتنا متواصلة

كثفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 23 ، استعداداتها لانطلاق المهرجان، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "أجمل وأدفأ"، وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس لجان "شتاء جازان 23" المهندس يحيى غزواني أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا ورش عمل متواصلة من قِبل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء سائر الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار، مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تواكب تطلعات كل فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي .
وبين "الغزواني" أنه سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قِبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد عدة فعاليات عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة الدوسرية بزوارها عبر جلسات طربية، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.