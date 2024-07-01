تعيين هشام الحبيب عضواً في مجلس "المملكة القابضة" ورئيساً للجنة الترشيحات

ويشغل هشام الحبيب؛ ‪منصب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الإستراتيجية، وعضو مجلس الإدارة في مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، كما يشغل عضوية مجلس المديرين في شركة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب للاستثمار التجاري، و"سيركو السعودية" للخدمات، وعضو مجلس الإدارة في "هامات القابضة"، وكان قد تقلد منصب مدير تطوير الأعمال في مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية منذ عام 2009م حتى عام 2014م. ‏ويحمل هشام الحبيب؛ درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة بدولة الإمارات.