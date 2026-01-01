بنك فيجن يعزّز حضوره في السوق السعودي بتجربة مصرفية رقمية تركز على العميل وتتوافق مع الشريعة

وبهذه المناسبة، قال عبدول شكيل عيدروس، الرئيس التنفيذي لبنك فيجن:

“نحن لا نعيد إنتاج المصرفية التقليدية بصيغة رقمية، بل نصوغ نموذجًا جديدًا للخدمات المالية ينسجم مع الواقع الرقمي دون التنازل عن القيم التي يؤمن بها المجتمع السعودي. الابتكار بالنسبة لنا هو استخدام التقنية بمسؤولية لبناء الثقة ، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتبسيط الخدمات لجميع الفئات، دعمًا لمسيرة المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030”.