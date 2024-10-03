مشاركون عرب.. معرض الرياض الدولي للكتاب منارة ثقافية عالمية

أكد عدد من مشرفي أجنحة دور النشر العربية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، أن المعرض ينتظره المثقفون كل عام ومن سائر أقطار الوطن العربي، حيث يعد من أهم المعارض المتميزة إذ يحرص كل الناشرين والكتاب العرب على المشاركة في معرض رياض العرب.
وأوضح رئيس جناح الاتحاد العام للأدباء والكُتاب بالعراق الدكتور حازم الشمري لهيئة وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن معرض الرياض الدولي للكتاب له أهمية كبيرة عند كل الناشرين والأدباء العرب؛ لما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مكانة كبيرة وخاصة في قلوب العرب والمسلمين دينيًا وفكريًا وسياسيًا، ولها قدر ومكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم.
وبيّن الدكتور "الشمري" أن معرض الرياض يعد نقلة نوعية في إثراء الحراك الثقافي العربي، بما يضمّه من دور نشر تتجاوز ألفي دار نشر ومن مختلف أقطار العالم، وكذلك بما يوفره من خدمات ووسائل تقنية عالية تعد مفخرة لكل مشارك في المعرض من حيث الإمكانات وطرق عرض حديثة تسهّل على مرتادي المعرض الوصول إلى عناوين الكتب المطلوبة ودور النشر بكل يسر وسهولة.
من جانبه، أشاد مشرف جناح دار القبلتين المصرية بالمعرض محمد صميدة بحسن تنظيم المعرض، مقدمًا شكره للقائمين عليه، ومقدرًا الجهود المبذولة من الجهات المنظمة للمعرض.
وأكّد "صميدة" في حديثه لـ "واس" أن معرض الرياض الدولي للكتاب من أقوى المعارض على مستوي الوطن العربي، وقال: "أهم ما يميزه حسن الاستقبال ويسر التعامل، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمعرض وحجم الإقبال الجيد من الجمهور".
وكشف مشرف دار القبلتين أن استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها لخدمة العارضين بالمعرض؛ مثل شبكات الدفع الآلي واستخدام الأجهزة والتطبيقات لتسهيل وصول الجمهور، ميزة لمعرض الرياض أسهمت بشكل كبير في إثراء المعرض تنظيميًا وثقافيًا واقتصاديًا.
وأشار إلى أن رواد معرض الرياض تختلف مشاربهم، حيث يُقبلون على الكتب العلمية والأدبية والروايات والتراث واللغة، وكذلك كتب الطفل والوسائل التعليمية للصغار، مؤكدًا أن معرض الرياض من أكبر وأهم معارض الوطن العربي.
أما مدير تسويق دار النهضة العربية عمرو خليفة الدبابي، فأكد أن معرض الرياض الدولي للكتاب من أهم المعارض الدولية للكتاب، ويتميز عن المعارض الأخرى بالتطور المستمر في كل عام عن العام السابق، مشيرًا إلى أن الدار تشارك في المعرض منذ أكثر من 24 عامًا.
وأوضح "الدبابي" لـ "واس" أن المعرض نجح في توظيف واستخدام التقنية في خدمة العارضين ودور النشر من حيث طريقة البيع وطريقة البحث عن الكتب، مشيرًا إلى أن الدار تعرض كتب القانون لكبار الكتاب في الوطن العربي وفي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
فيما عبّر مشرف جناح دار الغرب الإسلامي اللبنانية محمد عطية عن سروره بمشاركة الدار بمعرض الرياض الدولي للكتاب كل عام، حيث يحظى بلقاء الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين والعرب على أرض عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لينهلوا من صنوف الفكر والمعرفة في عرس ثقافي عربي بهيج، مؤكدًا أن معرض الرياض يعد من أهم المعارض العربية والدولية، حيث يشارك فيه هذا العام أكثر من ألفي دار نشر من مختلف بلدان العالم.