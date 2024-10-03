مشاركون عرب.. معرض الرياض الدولي للكتاب منارة ثقافية عالمية

فيما عبّر مشرف جناح دار الغرب الإسلامي اللبنانية محمد عطية عن سروره بمشاركة الدار بمعرض الرياض الدولي للكتاب كل عام، حيث يحظى بلقاء الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين والعرب على أرض عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لينهلوا من صنوف الفكر والمعرفة في عرس ثقافي عربي بهيج، مؤكدًا أن معرض الرياض يعد من أهم المعارض العربية والدولية، حيث يشارك فيه هذا العام أكثر من ألفي دار نشر من مختلف بلدان العالم.