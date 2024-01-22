جودة حياة وجمالية في التصاميم.. إطلاق مشروع "أرتال رزيدينس" في جدة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة رافع للتطوير العقاري، المهندس رافع الغامدي، قُرب إطلاق مشروع "أرتال رزيدينس" الواقع في منطقة حيوية محاذية للبحر في حي التعاون بمخطط أجدال جدة.
وتزيَّن جناح الشركة بمجسَّم المشروع السكني في المعرض المصاحب للنسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، الذي افتتحه صباح اليوم الاثنين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويتميز الحي السكني العصري بجمالية التصاميم، وجودة الحياة، وخدمات تتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية، وتوفر لها الاكتفاء الذاتي، مثل المساجد والحدائق والأسواق التجارية والمدارس والمراكز الصحية والخدمات الحكومية.
ويقع "أرتال رزيدينس" على مساحة 100 ألف متر مربع، وعدد 142 مبنى، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية أكثر من 3300 وحدة؛ إذ يتكون المشروع من تصاميم سكنية متنوعة، تُلبي رغبات شريحة واسعة، تبدأ من غرفتين، ثم ثلاث غرف، وأيضًا هناك وحدات تتكون من أربع غرف، وخمس غرف، إضافة إلى المرافق الأخرى من مطبخ ودورات مياه. كما يوجد بمخطط "أجدال جدة" مرافق عامة من مساجد ومدارس، وكذلك حدائق تم تطويرها من قِبل شركة "رواسي" العقارية.