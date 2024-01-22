جودة حياة وجمالية في التصاميم.. إطلاق مشروع "أرتال رزيدينس" في جدة

ويقع "أرتال رزيدينس" على مساحة 100 ألف متر مربع، وعدد 142 مبنى، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية أكثر من 3300 وحدة؛ إذ يتكون المشروع من تصاميم سكنية متنوعة، تُلبي رغبات شريحة واسعة، تبدأ من غرفتين، ثم ثلاث غرف، وأيضًا هناك وحدات تتكون من أربع غرف، وخمس غرف، إضافة إلى المرافق الأخرى من مطبخ ودورات مياه. كما يوجد بمخطط "أجدال جدة" مرافق عامة من مساجد ومدارس، وكذلك حدائق تم تطويرها من قِبل شركة "رواسي" العقارية.