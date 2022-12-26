ممثل الدوري الإسباني: الشغف السعودي بكرة القدم يماثل عشقهم للإبل

وأضاف: "لاليغا تطمح إلى أن تكون قريبة من المجتمع السعودي وتشاركه تراثه، ولذلك جاءت زيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لنكون جزءاً من المجتمع ونتعرف على هذا المكون التاريخي المهم في المملكة"، مشدداً على أن الرياضة والثقافة تجمع الناس وتوحّد المجتمعات، فكلاهما يعبران عن مبادئ ذي رقي وازدهار, مبيناً أن علاقة "لاليغا" مع المراكز الثقافية الإسبانية متينة وقديمة، إذ تُعد كرة القدم جزءاً من العادات والتقاليد الإسبانية، لذا يطمحون أن ينقلوا الفكرة إلى المجتمع السعودي.