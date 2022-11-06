دشّنه "الفيصل" محمّلاً بالفرص.. "الطريق السياحية" بمكة.. استثمار للمستقبل

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، بمشاركة 15 جهة حكومية، حملتها التسويقية لمشروع الطريق السياحية، الذي سبق تدشين أعمال الدراسات والتصاميم فيها من قِبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس الهيئة، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.
ويُعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، حيث يشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرّمة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص وفق إستراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.
يأتي تطوير المرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع أمانتَي محافظة جدة والطائف لتطوير موقعَي العين الحارة بمحافظة الليث والمتنزه البري بمحافظة ميسان من خلال الاسترشاد بنماذج عالمية وإقليمية ومحلية خلال دراسة البدائل التطويرية لمشروع الطريق السياحي، وذلك بهدف الاستفادة منها والوصول إلى تحقيق أهداف المشروع وفق أعلى المعايير والممارسات في قطاع السياحة البيئية.
ويسهم المشروع في تنمية وتطوير عديد من الجوانب بالمنطقة، ولاسيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، حيث تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيًّا واستثماريًّا.
ويتكون المشروع من عِدة مواقع سياحية مميزة في عددٍ من محافظات المنطقة والمراكز الإدارية التابعة لها البالغ عددها 7 محافظات و10 مراكز على امتداد مساره بطول يصل إلى 943 كيلو متراً منها: جبل شمنصير بمحافظة الكامل، ومتنزه خليص الوطني في محافظة خليص، ومتنزه ثول البحري بمركز ثول، ومتنزه شقرا بالطائف والمتنزه البري بميسان، ومتنزه سيسد، وعقبة هيفاء، والواجهة البحرية بجدة، وموقع العين الحارة بمركز غميقة، ومتنزه الليث الوطني.