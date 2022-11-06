دشّنه "الفيصل" محمّلاً بالفرص.. "الطريق السياحية" بمكة.. استثمار للمستقبل

ويتكون المشروع من عِدة مواقع سياحية مميزة في عددٍ من محافظات المنطقة والمراكز الإدارية التابعة لها البالغ عددها 7 محافظات و10 مراكز على امتداد مساره بطول يصل إلى 943 كيلو متراً منها: جبل شمنصير بمحافظة الكامل، ومتنزه خليص الوطني في محافظة خليص، ومتنزه ثول البحري بمركز ثول، ومتنزه شقرا بالطائف والمتنزه البري بميسان، ومتنزه سيسد، وعقبة هيفاء، والواجهة البحرية بجدة، وموقع العين الحارة بمركز غميقة، ومتنزه الليث الوطني.