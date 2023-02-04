ابتزاز واستشارات شاذّة.. مختصون يحذرون من "حسابات الإثارة بمواقع التواصل"

حذّر مختصون في علم الاجتماع والجريمة وعلم النفس في المملكة من تزايد حسابات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بطرح عدد من المشكلات والقضايا الشاذّة والنادرة بهدف الإثارة والتشويق والحصول على أكبر قدر من التفاعل، وأكّدوا أن هذه الحسابات تؤثر سلبًا على الانسجام الاجتماعي؛ كونها تنشر أفكارًا لا تنسجم مع قيم المجتمع، بل تعارضها كليًّا، مشيرين إلى أهمية تحصين المجتمع من خلال توعيتهم بعدم التفاعل مع ما تطرحه هذه الحسابات والحصول على الاستشارات من مصادرها الموثوقة والمرخصة.