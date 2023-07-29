بعد السفر إلى الرياض عبر طريق "الرين".. "الجحلي" يطالب بمحطات خدمات على الطرق النائية وتنظيم لإنشائها

ويطالب "الجحلي" بوضع تنظيم لفتح محطات الوقود وخدماتها، ويقول: إن عدم وجود محطات الخدمات في بعض الطرق النائية يستدعي مراجعة من قبل الجهات ذات العلاقة حيث نوفر للمسافر حدًّا معينًا من الخدمات في كل الطرق المنتشرة في المملكة. وهذا يستدعي تنظيمً معينًا تُبنى على أساسه معايير التصريح لفتح محطات الوقود وخدماتها على الطرق حيث تحدد نسبة معينة من عدد المحطات المصرح للمستثمر بإنشائها على الطرق الأقل حركة، مع إيجاد حوافز أخرى لمثل هذه المواقع وتسهيلات قانونية وتنظيمية ترفع جاذبية الاستثمار في هذه المواقع".