مركز الأعمال الاقتصادية يوفر "إصدار رخصة إعلامية" عبر منصته الإلكترونية

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة "إصدار رخصة إعلامية" عبر منصة الأعمال، التي يندرج منها عدد من الأنشطة، وتشمل: "العلاقات العامة والاتصال، الدراسات والاستشارات الإعلامية، الخدمات الصحفية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة، استيراد وبيع البرمجيات بالجملة والتجزئة، التصوير الفوتوغرافي، النسخ والتصوير، أنشطة الخطاطين والرسّامين".
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي المركز لأن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال أن تكون الخدمات ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة.
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
يشار إلى أن المركز يقدم من خلال 16 فرعاً منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد؛ أبرزها خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات والشركات، إصدار وتعديل تراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية والزكاة.
وللاستفادة من الخدمة يمكن زيارة رابط منصة الأعمال: https://e.business.sa/.