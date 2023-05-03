مركز الأعمال الاقتصادية يوفر "إصدار رخصة إعلامية" عبر منصته الإلكترونية

يشار إلى أن المركز يقدم من خلال 16 فرعاً منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد؛ أبرزها خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات والشركات، إصدار وتعديل تراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية والزكاة.