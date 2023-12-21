"تعليم الشرقية" تطلق مسابقة التوعية بقواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلةً في إدارة التوجيه الطلابي "بنين"، مسابقة التوعية بقواعد السلوك والمواظبة 1445هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي تشمل التعليم الحكومي والأهلي؛ بهدف التوعية بقواعد السلوك والمواظبة؛ تحقيقاً للانضباط المدرسي داخل مدارس التعليم العام.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن استقبال الإجابات سيكون حتى تاريخ 22 جمادى الآخرة الجاري، عبر الباركود المرفق والمخصص للمسابقة.
وبيّن أنه تم رصد جوائز عديدة للفائزين بالمسابقة التي تستهدف مديري ووكلاء المدارس، وكذلك الطلاب والمعلمين.