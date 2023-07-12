مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023 عبر أكثر من 46 ألف رحلة

حقق مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية نموًا في الحركة الجوية بنسبة 17٪ خلال عام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار أكثر من 5 ملايين مسافر.