بدجت السعودية تحصد جائزة عالمية من World Business Outlook تقديرًا لتميزها في قطاع تأجير السيارات

أعلنت شركة بدجت السعودية عن فوزها المرموق بجائزة Business World Outlook لعام 2025، وهي إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالتميز والابتكار في قطاعي تأجير السيارات والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا الإنجاز تقديراً لجهود الشركة المتواصلة في تطوير خدماتها وتعزيز تجربة العملاء، ما يؤكد مكانتها الريادية في السوق السعودي والإقليمي.
قال السيد فواز دانش، الرئيس التنفيذي لشركة بدجت السعودية:
"نفخر بهذا التتويج العالمي الذي يعكس قوة فريق بدجت السعودية والتزامه الدائم بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة. هذه الجائزة ليست مجرد إنجاز، بل هي دافع لنا لمواصلة الابتكار وتوسيع أثرنا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة وخارجها."
يأتي هذا الفوز ثمرة لمسيرة متميزة من النجاحات، حيث رسّخت بدجت السعودية مكانتها كواحدة من أكثر الشركات تطورًا في مجال تأجير السيارات من خلال:
- تطوير شبكة واسعة من الفروع والخدمات في مختلف مدن المملكة.
- الاستثمار في أسطول حديث ومتجدد يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
- اعتماد معايير متقدمة في خدمة العملاء والتجربة الرقمية.
- تعزيز كفاءة العمليات عبر حلول لوجستية مبتكرة.
وقد حصلت الشركة كذلك على جوائز إضافية بفضل جودة خدماتها وتميز فريقها، بما في ذلك جائزة أفضل شركة لتأجير السيارات في السعودية 2025 وجائزة أكثر شركة تميزاً في خدمة العملاء في قطاع النقل 2025.
تُعد جائزة Business World Outlook من الجوائز الدولية المرموقة التي تُمنح للشركات والأفراد الذين يقدمون أداءً استثنائيًا في مجالات الأعمال المختلفة. وتعتمد اللجنة في اختيار الفائزين على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل جودة الخدمة، الابتكار، رضا العملاء، واستدامة النمو المؤسسي.
تدعو شركة بدجت السعودية الجميع إلى متابعة مبادراتها المستقبلية التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بصناعة النقل وتأجير السيارات في المملكة، والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائها وشركائها. لمزيد من المعلومات، يمكن متابعة قنوات الشركة الرسمية والاطلاع على أحدث الأخبار والخدمات.