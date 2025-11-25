بدجت السعودية تحصد جائزة عالمية من World Business Outlook تقديرًا لتميزها في قطاع تأجير السيارات

تُعد جائزة Business World Outlook من الجوائز الدولية المرموقة التي تُمنح للشركات والأفراد الذين يقدمون أداءً استثنائيًا في مجالات الأعمال المختلفة. وتعتمد اللجنة في اختيار الفائزين على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل جودة الخدمة، الابتكار، رضا العملاء، واستدامة النمو المؤسسي.