«سبق» تُحلّق فوق سماء الحِجر: رحلة المنطاد تكشف أسرار القوافل والحضارات

شاركت «سبق» ضمن فريق إعلامي في تجربة لا تُنسى ضمن فعاليات "مهرجان الممالك القديمة"، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عبر رحلة بمنطاد فوق سماء موقع الحِجر الأثري؛ أول موقع سعودي يُدرَج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث انطلقت الرحلة مع أول خيوط الفجر، ومع شروق الشمس بدأ المنطاد يرتفع تدريجياً إلى ما يقارب ارتفاع 2000 متر؛ كاشفاً عن مشاهد مدهشة تجمع بين عظمة التاريخ وسحر الطبيعة.