"الترفيه" تستعرض تجربتها خلال المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية في الرياض

استعرضت الهيئة العامة للترفيه تجربتها في مجال المراجعة الداخلية في المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية الذي نظمه الديوان العام للمحاسبة في مقره بالرياض أمس، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية؛ وذلك نظير حصولها على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بصفته أول الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة.
وقدمت الهيئة في جناحها ضمن "معرض تطبيقات المراجعة الداخلية" تجربتها الرائدة في تمكين إدارة المراجعة الداخلية من أداء عملها وفق أفضل الممارسات العالمية التي أثمرت عن الحصول على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام"، الذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).
ويعدّ المنتدى الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة سنويًا، فرصة لإثراء المحتوى المعرفي لمهنة المراجعة الداخلية والرقابة وحصر أفضل الممارسات والتطبيقات، وتعزيز الوعي بأهمية دور المراجعة الداخلية.