"الترفيه" تستعرض تجربتها خلال المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية في الرياض

استعرضت الهيئة العامة للترفيه تجربتها في مجال المراجعة الداخلية في المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية الذي نظمه الديوان العام للمحاسبة في مقره بالرياض أمس، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية؛ وذلك نظير حصولها على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بصفته أول الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة.