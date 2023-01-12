تنفيذاً لتوجيهات القيادة.. المملكة تموّل المشتقات النفطية بمليار دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وقّع الصندوق السعودي للتنمية، ممثلًا في الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم؛ اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة مليار دولار، ومثّل الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.