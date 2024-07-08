تقنية مبتكرة وقسطرة تنهي معاناة مريض من عدم انتظام ضغط الدم بالمدينة المنورة

تمكنت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس من العمر من ارتفاع ضغط الدم لأكثر من 20 عامًا من خلال كي للشريان الكلوي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم لأكثر من 20 عاماً ويخضع للعلاج بأكثر من أربعة أنواع للمحافظة على الضغط في المستوى الطبيعي إلا أن المريض لم يستجب له بالطريقة المثالية.
وبين التجمع الصحي بأن الأعراض الجانبية للضغط بدأت بالظهور على المريض وقرر الفريق الطبي إجراء قسطرة قلبية للحد من مضاعفات عدم المحافظة على الضغط في مستوياته الطبيعية، بالإضافة إلى أعراض جانبية أخرى.
وأضاف التجمع أنه بعد دراسة الحالة من الفريق الطبي تقرر إجراء عملية كي للشريان الكلوي تكللت بالنجاح ولله الحمد، واستمرت متابعة الحالة وفق الخطة العلاجية حتى تحسنت وتمت السيطرة على الضغط وتخفيض الأدوية للمريض حتى عاد للمستوى الطبيعي، وغادر المركز وهو بصحة جيدة مع استمرارية متابعة حالته الصحية بالعيادات الخارجية.
وتُعدّ عملية إزالة التعصيب الكلوى (Renal Denervation) إجراءاً طبياً مبتكراً يهدف إلى علاج ارتفاع ضغط الدم غير المُسَيطَر عليه أو المقاوم، خاصةً لدى المرضى الذين يعانون من ضغط دم يزيد عن 150 زئبقي رغم تناولهم لأكثر من ثلاثة أدوية مختلفة. ويتم تنفيذ هذا الإجراء في معمل القسطرة، حيث يستخدم نظام قسطرة متقدم للوصول إلى الشرايين الكلوية عبر الأوعية الدموية.