تقنية مبتكرة وقسطرة تنهي معاناة مريض من عدم انتظام ضغط الدم بالمدينة المنورة

وتُعدّ عملية إزالة التعصيب الكلوى ‏(Renal Denervation) إجراءاً طبياً مبتكراً يهدف إلى علاج ارتفاع ضغط الدم غير المُسَيطَر عليه أو المقاوم، خاصةً لدى المرضى الذين يعانون من ضغط دم يزيد عن 150 زئبقي رغم تناولهم لأكثر من ثلاثة أدوية مختلفة. ويتم تنفيذ هذا الإجراء في معمل القسطرة، حيث يستخدم نظام قسطرة متقدم للوصول إلى الشرايين الكلوية عبر الأوعية الدموية.