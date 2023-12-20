"التجارة": هذه هي حقوق وواجبات المستهلك عند التسوّق الإلكتروني

سلّطت وزارة التجارة الضوء على الحقوق والواجبات بالنسبة للمستهلك في التسوّق الإلكتروني، داعية إلى الاطلاع على دليل #حقوق_وواجبات_المستهلك.
وقالت الوزارة إن الحقوق تشمل تأكيد إبرام العقد وتاريخه، إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام وتاريخ استلام المنتج ومكانه وخدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان "إن وجد".
وأضافت "التجارة": الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء، والتأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.