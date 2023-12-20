"التجارة": هذه هي حقوق وواجبات المستهلك عند التسوّق الإلكتروني

وأضافت "التجارة": الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء، والتأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.