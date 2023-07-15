بعد إزاحة العمالة واكتشاف إهمالهم وكذبهم.. فتيات يحققن عوائد ضخمة من مغسلة ملابس
وسط منافسة غير عادلة من قِبل العمالة الوافدة تمكَّنت فتيات سعوديات من إدارة وتشغيل مغسلة ملابس بطاقم نسائي متكامل لأول مرة، طبقًا لتقرير تلفزيوني، أعدته عنهن قناة الإخبارية.
وتفصيلاً، أوضحت إحدى الفتيات المشاركات في المشروع أن الفكرة كانت افتتاح مغسلة، وإحضار عمالة للعمل فيها.
واستدركت: لكن بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء عمل المغسلة لم يتحقق لنا أي دخل، واكتشفنا عدم أمانة العمالة، واستغلالهم وعدم نظافتهم، وإهمالهم، وذلك من خلال كاميرات المراقبة.
وتابعت: دفعنا هذا الموقف إلى إزاحة العمالة، والاعتماد على أنفسنا نحن الفتيات في إدارة وتشغيل المغسلة، وكان الأمر في بدايته صعبًا، ولاحظنا نظرات الاستغراب من الزبائن، وتعجبهم من وجود فتيات سعوديات يعملن في المغسلة، ولكن هذا منحنا تحفيزًا أكثر، وطاقة إيجابية للمواصلة في إنجاح المشروع.
ووصفت ادعاء البعض أن دخل المغاسل محدود بأنه غير صحيح وكذب، مؤكدة عكس ذلك بالتجربة والممارسة، وذلك بعد استلامهن إدارة وتشغيل المغسلة بأنفسهن؛ إذ وجدن فيها مكسبًا ودخلاً جيدًا.