بعد إزاحة العمالة واكتشاف إهمالهم وكذبهم.. فتيات يحققن عوائد ضخمة من مغسلة ملابس

وتابعت: دفعنا هذا الموقف إلى إزاحة العمالة، والاعتماد على أنفسنا نحن الفتيات في إدارة وتشغيل المغسلة، وكان الأمر في بدايته صعبًا، ولاحظنا نظرات الاستغراب من الزبائن، وتعجبهم من وجود فتيات سعوديات يعملن في المغسلة، ولكن هذا منحنا تحفيزًا أكثر، وطاقة إيجابية للمواصلة في إنجاح المشروع.