ضبط مواطن للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزته بندقية شوزن، و(126) ذخيرة شوزن حية، وبندقية هوائية، و(2242) ذخيرة بندقية هوائية حية، وجهاز جذب الطيور.