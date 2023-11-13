مذكرة تعاون دولية بين تكنولوجيات الصحراء والسويدي إلكتريك لتعزيز الصادرات السعودية في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف: تهدف المذكرة إلى دعم الصادرات السعودية من الألواح الشمسية التي تنتجها الشركة وتعزيز المحتوى المحلي في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشمل الاتفاقية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعديد من دول غرب القارة الأفريقية. مشيراً إلى أنَّ جودة المنتج السعودي من الألواح الشمسية أهلَّته بقوةٍ للدخول والمنافسة في العديدِ من الأسواق العالمية، منها "السوق الألماني والإسباني واليوناني والأمريكي والعراقي والأردني وجزر الكاريبي، المصري، والعديد من الأسواق الأفريقية"، حيث تُنتج شركة تكنولوجيات الصحراء حاليًا 935 ألف لوحٍ شمسي سنويًا بقدرةٍ إنتاجيةٍ تصل إلى 3000 ميجاواط، وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميجاواط سنويًا، لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة مع السجل الحافل الذي تتمتع به الشركة كمطورٍ للطاقة الكهروضوئية، ومستثمرٍ، ومقاولٍ EPC بالإضافة الى التشغيل والصيانة، وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتوفير الحلول المتكاملةٍ لأنظمة تخزين الطاقة حيث تعمل الشركة في أكثر من 25 دولة.