يحظى بخبرات قيادية وتولى عدة مناصب.. تعيين "ماجد الحقيل" رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق الثقافي

أصدر مجلسُ إدارة "صندوق التنمية الثقافي" برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة؛ قرارًا بتعيين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق بدءًا من يوم السبت 1 يونيو 2024؛ ليُسهم بخبراته في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًّا واجتماعيًّا.