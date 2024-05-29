يحظى بخبرات قيادية وتولى عدة مناصب.. تعيين "ماجد الحقيل" رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق الثقافي

أصدر مجلسُ إدارة "صندوق التنمية الثقافي" برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة؛ قرارًا بتعيين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق بدءًا من يوم السبت 1 يونيو 2024؛ ليُسهم بخبراته في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
ويحظى "الحقيل" بخبراتٍ قيادية ممتدّة في القطاع المالي، والثقافي، والعام، شهدت توليه عددًا من المناصب البارزة، كان آخرها منصب المشرف العام على المكتب التنفيذي لنائب وزير الثقافة، ورئيس القطاع العام في البنك الأول.
ونال الحقيل خلال مسيرته شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال "London Business School"، وشهادة الدبلوم في عضوية مجلس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان "IMD"، وشهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويخلف "الحقيل"، محمد بن عبدالرحمن بن دايل الذي عمل في رئاسة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، عمل خلالها الصندوق نحو تنمية القطاع الثقافي.
يُشار إلى أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، بصفته صندوقًا تنمويًّا يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.