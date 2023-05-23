"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية للبيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في حلي

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج خضروات عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعمًا للأنشطة الزراعية في المنطقة.