"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية للبيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في حلي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في حلي (3) بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف إنتاج الخضار والفاكهة بجودة عالية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج خضروات عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعمًا للأنشطة الزراعية في المنطقة.
وأشارت الوزارة في إنفوجرافيك لها إلى أن آخر موعد لتسليم العروض هو 2 محرم 1445هـ، وموعد فتح المظاريف هو 3 محرم 1445هـ.
ويمكن للراغبين التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج "12" فرع وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة؛ لشراء كراسة الشروط والمواصفات.