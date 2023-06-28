مستشفى "صحة الافتراضي" يُمكّن حاجًّا من أداء مناسكه بعد إصابته بجلطة قلبية

وأفادت بأنه بعد 4 ساعات من خروج المريض من مدينة الملك عبدالله الطبية، لاحظ الأطباء في مستشفى صحة الافتراضي زيادة حادة في عدد نبضات القلب، وتم التواصل مع المريض عن طريق طبيب حملة الحج التابع لها، ثم تم التواصل مع الإسعاف لنقله مرة أخرى إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لتعديل الجرعات العلاجية، والتأكّد من حالته الصحية، وبعد الاطمئنان على حالته الصحية غادر المريض المستشفى وهو في وضع صحي مستقرّ يُمكّنه من استكمال أداء مناسك الحج، وهو يتلقّى المتابعة الطبية عن بعد على مدار اليوم.