متى يبدأ تطبيقها؟.. تعرّف على مواعيد الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي بمكة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مواعيد الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول أيام شهر جمادى الأولى للعام الحالي.
ووفقًا للجدول الزمني الجديد، سيكون الاصطفاف الصباحي في المدارس الصباحية عند الساعة 7:15 صباحًا، بينما تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30 صباحًا.
أما المدارس المسائية، فسيكون الاصطفاف عند الساعة 1:00 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 1:15 ظهرًا.
وبالنسبة لمدارس التعليم المستمر، سيكون دوام البنين عند الساعة 5:00 مساءً، ودوام البنات عند الساعة 3:00 ظهرًا.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم مواعيد الدراسة بما يتناسب مع التغيرات المناخية في فصل الشتاء، لضمان راحة وسلامة الطلاب والطالبات.