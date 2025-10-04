تعليم مكة تحتفي بأكثر من 40 ألف معلم ومعلمة في 2496 مدرسة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بأكثر من 40 ألف معلم ومعلمة في 2496 مدرسة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، انطلاقًا من اعتزازها بدورهم وتأكيدًا لمكانتهم في صناعة أجيال تقود المستقبل برؤية طموحة. وتشارك الإدارة المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية"، تأكيدًا على دور المعلم كقائد للتغيير وصانع للأجيال، وركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وإبرازًا لمشاعر الامتنان والتقدير من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع تجاههم.
ويأتي هذا الاحتفاء تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تأكيدًا لمكانة المعلم وتعزيزًا لدوره الريادي ورسالة التعليم السامية التي يحملها، بوصفه أحد أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، والمسؤول عن إعداد جيل واعد يسهم في نهضة الوطن وتقدّمه.
وأكدت الإدارة على جميع مدارسها للبنين والبنات أهمية تفعيل هذه المناسبة عبر تنفيذ خطة منوعة من الفعاليات والبرامج والإذاعة الصباحية، التي تُبرز دور المعلم في بناء الأجيال، وتسلّط الضوء على منجزاته ومبادراته التعليمية، وتثمّن جهوده المخلصة في مسيرة البناء والتطور، تقديرًا لرسالته السامية ومكانته الرفيعة في المجتمع ودوره المحوري في منظومة التعليم وتنمية الوطن.