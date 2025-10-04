تعليم مكة تحتفي بأكثر من 40 ألف معلم ومعلمة في 2496 مدرسة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

ويأتي هذا الاحتفاء تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تأكيدًا لمكانة المعلم وتعزيزًا لدوره الريادي ورسالة التعليم السامية التي يحملها، بوصفه أحد أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، والمسؤول عن إعداد جيل واعد يسهم في نهضة الوطن وتقدّمه.