بالصور.. البدء في مشروع توسعة "عيادات مستشفى شقراء" بتكلفة مليونَي ريال

بدأ العمل في مشروع توسعة العيادات الخارجية بمستشفى شقراء العام بتكلفة تجاوزت مليوني ريال على نفقة "أوقاف الرقيب"، وذلك تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين "الأوقاف" والتجمع الصحي الثالث برعاية أمير الرياض.
وكان أمير الرياض فيصل بن بندر رعى خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شقراء، عدداً من المشروعات التنموية، ومجموعة من اتفاقيات الشراكة الاجتماعية؛ من أبرزها مشروع توسعة العيادات الخارجية بمستشفى شقراء العام.
ورصدت "سبق" أهم المعلومات عن الاتفاقية والمشروع، حيث جاء بمسمى "مشروع توسعة العيادات الخارجية لمستشفى شقراء العام"، ومدته 12 شهراً شاملة التصميم والتنفيذ.
وأكدت الاتفاقية على أن يتم بناء المشروع من الجهة الجنوبية الشرقية في المستشفى، كمبنى مستقل ويرتبط بالعيادات الخارجية الحالية، ومساحته المبنية 455 متراً مربعاً.
ويتكون المشروع من 12 عيادة وغرفة فحص بالإضافة إلى 5 مكاتب، بتكلفة تقديرية تبلغ مليوني ريال.
ويعكس المشروع التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعيادات بالمستشفى، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بشكل مباشر.
وسيُبنى المشروع وفق أعلى المعايير والمتطلبات الحديثة في تصميم المستشفيات، مع الحفاظ على التناسق المعماري والاندماج مع المبنى الحالي، بما يتوافق مع الهوية المعمارية للمستشفى.
وتأتي تلك المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة شقراء، بالإضافة إلى القرى والمحافظات المجاورة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى توفير بيئة قادرة على الاستجابة للحالات المَرضية.
ويتوقع أن يحقق المشروع نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة السريعة ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضى وتلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية في المنطقة.
ويتماشى المشروع مع رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد أهمية إشراك القطاع الثالث في عملية التنمية، وتوفير رعاية صحية متطورة للمواطنين.
ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تعزيز دور القطاع الثالث في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ليصبح قطاعاً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.