بالصور.. البدء في مشروع توسعة "عيادات مستشفى شقراء" بتكلفة مليونَي ريال

وكان أمير الرياض فيصل بن بندر رعى خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شقراء، عدداً من المشروعات التنموية، ومجموعة من اتفاقيات الشراكة الاجتماعية؛ من أبرزها مشروع توسعة العيادات الخارجية بمستشفى شقراء العام.