بنظام التعاقد وعددهم 139.. "تعليم ينبع" يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للعام 1446

وبيّن مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عيد بن محمد الرفاعي، أن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة، أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كل الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.