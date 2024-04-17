بنظام التعاقد وعددهم 139.. "تعليم ينبع" يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للعام 1446

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة ينبع صباح اليوم، المرشحين والمرشحات لشَغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد والبالغ عددهم 139 معلمًا ومعلمة.
وبيّن مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عيد بن محمد الرفاعي، أن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة، أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كل الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.
وأشار الرفاعي، إلى أن الإدارة خصصت مبنى الإدارة الرئيسي لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم؛ فيما خصصت مبنى الشؤون التعليمية "بنات" بحي البندر للمرشحات، على مدى ثلاثة أيام؛ متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم التربوية.