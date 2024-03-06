"حساب المواطن": 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 76

قال برنامج "حساب المواطن" اليوم إنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الـ 76 من برنامج حساب المواطن، وهي دفعة شهر مارس 2024.
وكان البرنامج قد أودع 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير الماضي للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر حينها مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، 192 مليار ريال؛ منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة؛ موضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.